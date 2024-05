Ex Maip - ragazzini si arrampicano sul tetto per lanciarsi nel vuoto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancona, 27 maggio 2024 – Ragazzi sisu tetti dell’ex fabbrica Pieralisi e si lanciano pericolosamente nel. La segnalazione arriva dai residenti di via Staffolo, traversa di corso Matteotti dove si trova la fabbrica exche è in disuso da ormai molti anni. I residenti non nascondono le loro preoccupazioni. L’ex stabilimento Pieralisi, in disuso ormai da anni, nel 2019 è stato avvolto dalle fiamme per un incendio che si è sviluppato probabilmente dopo l’ingresso di alcunio senza. Le fiamme che erano state alimentate da faldoni di carta abbandonati si erano propagate per tutto lo stabile invadendo anche la parte degli uffici. All’interno dell’edificio erano stati trovati alcuni giacigli, segno che qualcuno stesse utilizzando i locali come rifugio per trascorrere la notte.