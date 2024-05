Roma-Inter Women si gioca alle ore 12.30 allo Stadio Tre Fontane per l’ottava giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile: sono appena uscite le formazioni ufficiali . Guarino , rispetto al pareggio contro la Fiorentina, per affrontare la squadra già campione cambia solo Fordos con ... inter-news

Si chiude la stagione per l’ Inter Women . Le nerazzurre giocheranno in casa contro il Sassuolo: il fischio d’inizio è previsto domenica 12 maggio alle ore 15:00. ULTIMA PARTITA – “La squadra di Rita Guarino ha totalizzato dovrà difendere il quarto posto proprio dalle neroverdi che sono a -1. ... inter-news

Inter-Sassuolo Femminile alle 15. Le nerazzurre giocheranno la loro ultima partita in casa, in quella che è allo stesso l’ultima giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile . Inter-Sassuolo Femminile : le formazioni ufficiali Inter (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thogersen, 3 Bowen, 19 Alborghetti, ... inter-news

Guarin: “Sono un alcolizzato in via di guarigione. Ho perso tutto e ho paura di 2 cose. Zanetti…” - guarin: “Sono un alcolizzato in via di guarigione. Ho perso tutto e ho paura di 2 cose. Zanetti…” - In una lunga intervista alla rivista Semana, Fredy guarin ha ammesso di essere in cura per l'alcolismo: "Ho perso tutto" ... fcinter1908

Guarin confessa il suo abisso: “Sono un alcolizzato, ho perso mia moglie, la casa, la famiglia” - guarin confessa il suo abisso: “Sono un alcolizzato, ho perso mia moglie, la casa, la famiglia” - Fredy guarin sta lottando con tutte le sue forze per uscire dall'abisso in cui è precipitato per la sua dipendenza da una sostanza che lo ha portato sul punto di autodistruggersi: l'alcol. I problemi ... fanpage