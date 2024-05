Everywhere I go – Coincidenze d’amore - replica puntata in streaming del 27 maggio 2024 – Video Mediaset

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nuovo appuntamento con la soap turcaI go –disponibile sulla piattaformaInfinity. Nell’episodio di oggi – lunedì 27– Selin, Ayda e Merve incontrano Eylul per la prima volta dopo aver scoperto della passata relazione tra lei e Demir. Nonostante Selin avesse chiesto alle amiche di comportarsi normalmente, non riescono a nascondere che qualcosa è cambiato. Burak ed Eylul, nel frattempo, ricevono delle foto che ritraggono Burak e gli altri in compagnia di Esen. Ilper rivedere la sessantatreesima. .

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d'amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell'episodio di oggi – mercoledì 22 maggio – Selin e Demir discutono animatamente: la ragazza non è disposta ad accettare che Demir le abbia mentito sull'identità di Eylül.

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d'amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell'episodio di oggi – giovedì 23 maggio – Selin e Demir continuano ad avere dei litigi quando lei scopre che la casa in cui abitano è la stessa in cui Demir è nato e ha

