Europei Under 17 2024 - tabellone e accoppiamenti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gli17, in corso di svolgimento a Cipro, entrano nel vivo. La competizione (l’unica mai vinta dall’Italia a livello giovanile) partirà con la fase ad eliminazione diretta da mercoledì 29 maggio, giorno dei primi due quarti di finale (alle 16:30 e alle 19:00), mentre giovedì 30 maggio avranno luogo le altre due partite. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun girone. In caso di parità di punteggio nei gironi tra due o più squadre, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri: punti ottenuti nei match giocati tra le squadre in questione; differenza reti nei match giocati tra le squadre in questione; maggior numero di gol nei match giocati tra le squadre in questione; differenza reti generale; maggior numero di gol segnati nel girone; punteggio più basso fair play (espulsione: 3 punti, ammonizione: 1 punto); ranking di qualificazione.

Europei Under 17, l' Italia vola quindi a punteggio pieno con un Camarda e un Liberali in splendida forma. Due gol per i talenti del Milan pianetamilan

Archiviata la fase di qualificazione e quella élite, gli Europei Under 17 entrano nel vivo con la fase finale del torneo , in programma a Cipro dal 22 maggio al mercoledì 5 giugno, giorno della finale al Limassol Stadium. Le 16 finaliste si affronteranno in sei stadi sede di gara, tra Larnaca, ... sportface

