Europei Under 17 2024 il regolamento del torneo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Archiviata la fase di qualificazione e quella élite, gli17 entrano nel vivo con la fase finale del, in programma a Cipro dal 22 maggio al mercoledì 5 giugno, giorno della finale al Limassol Stadium. Le 16 finaliste si affronteranno in sei stadi sede di gara, tra Larnaca, Limassol, Paralimni e Desaki. La formula prevede una fase a gruppi con quattro gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due di ciascun gruppo si qualificano ai quarti di finale e da lì in poi si procede con gare ad eliminazione diretta. Nella fase a gironi in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri: punti ottenuti nei match giocati tra le squadre in questione; differenza reti nei match giocati tra le squadre in questione; maggior numero di gol nei match giocati tra le squadre in questione; differenza reti generale; maggior numero di gol segnati nel girone; punteggio più basso fair play (espulsione: 3 punti, ammonizione: 1 punto); ranking di qualificazione.

Gli Europei Under 17, in corso di svolgimento a Cipro, entrano nel vivo. La competizione (l’unica mai vinta dall’Italia a livello giovanile) partirà con la fase ad eliminazione diretta da mercoledì 29 maggio, giorno dei primi due quarti di finale (alle 16:30 e alle 19:00), mentre giovedì 30 maggio ... sportface

