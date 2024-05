Europei U17 2024 tris di vittorie Italia | battuta anche la Svezia in rimonta

La diretta testuale di Italia-Svezia, match valevole per l’ultima giornata del girone C degli Europei Under 17. Gli azzurrini sono reduci dalla conquista della qualificazione al prossimo turno, avendo dominato il proprio raggruppamento con due vittorie in altrettante sfide per un totale di sei ... sportface

Archiviata la fase di qualificazione e quella élite, gli Europei Under 17 entrano nel vivo con la fase finale del torneo, in programma a Cipro dal 22 maggio al mercoledì 5 giugno, giorno della finale al Limassol Stadium. Le 16 finaliste si affronteranno in sei stadi sede di gara, tra Larnaca, ... sportface