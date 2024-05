Europee tra i banchi del mercato e le voci del non voto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alla vigilia del voto europeo, i nostri inviati sono andati tra la gente per carpire sensazioni e aspettative di questa nuova tornata elettorale L’8 e il 9 giugno gli aventi diritto di tutta Europa voteranno per eleggere i membri del Parlamento europeo, che con il cambio di legislatura passeranno da 705 a 720. All’Italia, che assieme a Polonia e Belgio è l’unico paese che ha adottato un sistema con circoscrizioni multiple, spettano 76 seggi, così ripartiti: 20 al Nordovest, 15 al Nordest, 15 al Centro, 18 al Sud e 8 nelle Isole. Si voterà con il sistema delle preferenze. La scheda elettorale è una sola e occorrerà tracciare un segno sul simbolo della lista che si intende votare. Importante tornata elettorale – Notizie.com – Ansa foto Come ogni tornata elettorale l’attesa per i risultati delle urne resta enorme, il centro-destra punta a consolidare il ruolo di guida del paese, il centro-sinistra invece vuole riguadagnare posizioni e provare ad intaccare la leadership della maggioranza al governo.