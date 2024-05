Europee | Magi a Calenda ‘con corsa solitaria metti a rischio voti liberali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Carlo ripeti con me: l?8 e il 9 giugno si vota per eleggere gli eurodeputati del prossimo parlamento europeo, non per il futuro dei nostri partiti in Italia. Hai scelto di mettere amigliaia didi elettori liberali per la tua, che vede te al centro, con il tuo nome al centro e che nessuno, a parte te, ha capito. In nome della fantomatica ‘serietà’ se eletto non andrai in Europa. Serve altro??. Lo scrive su twitter il segretario di +Europa ed esponente della lista per gli Stati Uniti d?Europa. L'articolo CalcioWeb. .