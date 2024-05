Europee Israele e Pnrr | la giornata politica in diretta

In Francia, i simpatizzanti di Hamas fanno sul serio. Nei giorni in cui il Muro dei Giusti presso il Memoriale dell'Olocausto a Parigi è stato vandalizzato con le mani rosse, riferimento al massacro da parte della folla palestinese di due riservisti israeliani a Ramallah nell'ottobre 2000, e un ... liberoquotidiano

Omoda&Jaecoo annuncia la rete di vendita in Italia - Omoda&Jaecoo annuncia la rete di vendita in Italia - Presente in oltre 30 Paesi nel mondo, il Gruppo punta a conquistare nel giro di qualche anno, la leadership nel mercato delle EV, anche in Europa. Il successo di questi due nuovi e intraprendenti ... adnkronos

leggi le altre "Poesì" - leggi le altre "Poesì" - Poesie e fumetti presenti sulla rivista dal 7 ottobre incitano contro gli ebrei e contro israele, negano il diritto di israele ad esistere, condonano il terrorismo contro israele, che viene chiamato ... agenziaradicale

Maurice Joly, Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu - Maurice Joly, Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu - Poesie e fumetti presenti sulla rivista dal 7 ottobre incitano contro gli ebrei e contro israele, negano il diritto di israele ad esistere, condonano il terrorismo contro israele, che viene chiamato ... agenziaradicale