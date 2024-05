Europee | Fratoianni ‘Salvini contro ‘tappino’ bottiglie basta fesserie’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Ormai è evidente Salvini non sa più a che santo votarsi, per riemergere nel dibattito politico e nell?opinione pubblica e ogni giorno deve inventarsi qualcosa. Oggi supera però ogni limite di decenza. Al di là del solito ciarpame xenofoboi migranti e nel vano tentativo di convincere gli elettori leghisti che votare un generale sia la mossa giusta, ora sui social addirittura se la prende con il, quel meccanismo che impedisce ai tappi di plastica di staccarsi dalle”. Così Nicoladell?Alleanza Verdi Sinistra.“Pensando di fare una mossa accattivante cerca di scatenare una campagnauno dei metodi per impedire la diffusione delle microplastiche, insomma se la prende con la difesa della salute delle persone.

Intitolare il ponte sullo Stretto a San Francesco Fiorita: “Non si utilizzi il nome il suo nome a poche settimane dalle europee” - Intitolare il ponte sullo Stretto a San Francesco Fiorita: “Non si utilizzi il nome il suo nome a poche settimane dalle europee” - "Non è un caso che la sua proposta di intitolare, se mai si farà, il Ponte sullo Stretto a San Francesco di Paola sia stata subito raccolta da una candidata del suo partito, Fratelli d’Italia" ... catanzaroinforma

Servono 22mila nuovi punti di ricarica o non raggiugeremo l'obiettivo emissioni CO2 - Servono 22mila nuovi punti di ricarica o non raggiugeremo l'obiettivo emissioni CO2 - L'elettrico cresce in UE, ma le infrastrutture non riescono a stare al passo: mancano 240 miliardi di colonnine in tutto il territorio. auto.everyeye

Europee. A Roma incontro di Sos Mediterranee: "Non restiamo a guardare" - europee. A Roma incontro di Sos Mediterranee: "Non restiamo a guardare" - Mercoledì 29 maggio a Largo di Torre Argentina (presso via San Nicola dei Cesarini), alle 11.30 un evento pubblico durante il quale si parlerà di soccorso in mare e politiche europee. redattoresociale