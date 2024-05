Europee Franzi Regolamentare social per tutelare giovani generazioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che oggi un’urgenza sia quella della regolamentazione deimedia perchè l’Europa mette al centro l’importanza dell’individuo, della democrazia, dello stato di diritto, e gli individui sono anche i ragazzi. Io faccio parte di un partito riformista, le riforme sono per lefuture e la tutela dei ragazzi è fondamentale”. Così Alessandra, candidata al collegio Nord-Ovest per Stati Uniti d’Europa alle2024, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Elezioni” dell’Agenzia Italpress. “Credo che noi stiamo attuando un esperimentoe a spesa dei nostri figli, il mondo si sta sviluppando in maniera digitale e l’intelligenza digitale fa parte delle nostre vite, ma la riflessione sul consumo di piattaformeriferendoci ai bambini, viene come messa in disparte, come negata, non si dà spazio non solo al fenomeno ma neppure alle conseguenze.