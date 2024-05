Europee | Calenda ' se Azione non supera il 5% mi tatuo bandiera Ue sul polso'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Oggi stiamo tutti parlando dell’ennesima inchiesta ma quello di cui si parla pochissimo è la questione di come è organizzato il finanziamento ai partiti: oggi è del tutto lecito che un concessionario di un bene pubblico finanzi la campagna elettorale del concedente in ... calcioweb.eu

Carlo Calenda spiega a Salvini come si aprono le bottigliette - Carlo calenda spiega a Salvini come si aprono le bottigliette - Prende spunto dalla campagna di Salvini sulle bottigliette di plastica con il tappo attaccato ... video.corriere

Europee, Calenda: “Giovani al voto Tutto così noioso” - Europee, calenda: “Giovani al voto Tutto così noioso” - ROMA - "Parliamo di programmi e qualita' dei candidati, e' quello che si dovrebbe fare. Secondo me il vero nemico non e' l'astensione, ma il fatto che ... lopinionista

Calenda spiega a Salvini come bere da una bottiglietta di plastica - calenda spiega a Salvini come bere da una bottiglietta di plastica - Il leader di azione irride il vicepresidente del Consiglio per l'ultima card leghista anti-Ue che prende di mira i tappi che non si staccano: "Non è molto più difficile di baciare un prosciutto" ... today