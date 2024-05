Europee Calenda | Giovani al voto? Tutto così noioso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 27 maggio 2024) ROMA – “Parliamo di programmi e qualita’ dei candidati, e’ quello che si dovrebbe fare. Secondo me il vero nemico non e’ l’astensione, ma il fatto che Meloni e Schlein stanno chiedendo ilagli italiani l’una contro l’altra. E’ una vecchissima politica che produce solo odio. Ho fiducia nei, sto facendo tutta questa campagna: su ogni trasferimento prendo trenta. Il problema e’ che non stiamo parlando delle, vanno a votare e nessuno gli ha spiegato come e quando si vota, come funziona l’Unione Europea,questo e’ assurdo. Non succede in nessun Paese, e invece qui parliamo di Telemeloni, del ‘colpo di stato’, e allora perche’ dovrebbero votare? E’noiosissimo”. Lo ha dichiarato Carlo, leader di Azione, a margine dell’evento elettorale “Inclusione, innovazione e industria: una visione per l’Europa”, in Spazio Pin.