Europee | Bonelli ' Salvini ridicolo meglio tappi blocchino sue sciocchezze'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – ?Questa cosa del confronto tv è ridicola e offensiva, non solo perché Meloni e Schlein non andranno in Europa, ma offensiva rispetto alle regole della democrazia. Non ci sono due coalizioni e basta, c?è il proporzionale. Allora si confrontino tutti, si faccia con i ... calcioweb.eu