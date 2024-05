Europa League e Lotto mix quasi vincente | sannita perde la quaterna per… un minuto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1Spesso sono i sogni a suggerire i numeri vincenti. Quel sogno, per l’Atalanta, è diventato realtà mercoledì scorso, quando la Dea ha alzato al cielo l’, annichilendo la corazzata invincibile del Bayer Leverkusen. Un successo che stava per regalare un altro trionfo ad un ‘lottista’: il giorno dopo la vittoria bergamasca, un beneventano si è recato presso una ricevitoria del rione Libertà e trasformando in numeri il trionfo nerazzurro, ha giocato sulla ruota di Milano (la più vicina a Bergamo) quattro numeri: il 3 (i gol realizzati dall’Atalanta) e i minuti delle marcature: 12, 26 e 75 (tripletta di Lookman). Tanto per tradurre il nome dell’eroe di Dublino, lo scommettitore ci aveva visto davvero bene.

“Complimenti ai ragazzi per aver conquistato il settimo posto e un bel traguardo come l’Europa League . Siamo consapevoli che c’è da lavorare per il futuro, ma abbiamo parlato con la società per fare le cose bene e costruire la rosa migliore“. Queste le parole di Igor Tudor in conferenza stampa a ... sportface

Due persone hanno provato a entrare con un piede di porco nella villa di Juan Musso . Era il 22 maggio e il portiere dell'Atalanta era a Dublino per gioca re la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.Continua a leggere fanpage

Per fortuna è finita. Un Pari stentato col Sassuolo penultimo apre le porte all' Europa League a una Lazio sconclusionata fino all'ultimo minuto di una stagione molto al di sotto delle aspettative. Settimo posto blindato e tutti a casa a riflettere sugli errori commessi da parte di società, tecnici ... iltempo

Il calciatore juventino ha fatto un sopralluogo nel Duomo della città toscana: il ricevimento si terrà in una tenuta della provincia - Il calciatore juventino ha fatto un sopralluogo nel Duomo della città toscana: il ricevimento si terrà in una tenuta della provincia - Il calciatore Federico Chiesa e la fidanzata Lucia Bramani si sposeranno a Grosseto. La data non è ancora stata annunciata, ma sicuramente sarà dopo gli Europei 2024. gazzetta

Fonseca ai dettagli con il Milan: continuità tattica e gli obiettivi di mercato - Fonseca ai dettagli con il Milan: continuità tattica e gli obiettivi di mercato - La telenovela sul nuovo allenatore del Milan sta per giungere all'episodio conclusivo. Dopo aver sondato Julen Lopetegui, Antonio Conte, Sergio Conceicao e ... footballnews24

Dalla Roma al Milan: firma dopo l’amichevole - Dalla Roma al Milan: firma dopo l’amichevole - Sarà il quinto incrocio in stagione, dove in campionato sono arrivate due vittorie del Milan, mentre in europa league è stata la Roma di De Rossi ad imporsi nelle due sfide dei quarti di finale. Il ... asromalive