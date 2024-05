Euro 2024 Macron sfida Steinmeier a biliardino | quando il calcio è questione di Stato | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Mancano poco più di due settimane all’inizio die c’è grande attesa per vedere le migliori nazionali d’pa all’opera. Tantissimi campioni, sfide avvincenti e aperte a ogni risultato. Passano i giorni, l’hype cresce e ogni scusa è buona per tirare in ballo la kermesse. È così che durante la visita di Emanuel, presidente francese, in Germania, l’incontro con il Premier tedescosi trasforma presto in unaa…. Francia e Germania sono due delle squadre più accreditate, insieme all’Inghilterra, al successo finale e nessuno dei due presidenti vuole perdere anche solo in segno propiziatorio verso il vero e proprio torneo. La partita, infatti, finisce 1-1: un pareggio che vista, la natura amichevole, viene accolto con il sorriso.