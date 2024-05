Euro 2024 i pre-convocati della Spagna | le ‘Furie Rosse’ nel girone dell’Italia

Quale sarà la lista ufficiale e definitiva dei Convocati dell’ Italia per Euro 2024 ? Dopo l’annuncio dei 30 pre- Convocati , Spalletti dovrà decidere di “tagliare” quattro giocatori prima dell’inizio ufficiale della competizione in terra tedesca Chi saranno i quattro esclusi dalla lista dei Convocati ... serieanews

l’idea (lanciata in un’intervista al Corriere dello Sport) del Ct Luciano Spalletti di portare quattro storici numeri 10 a Coverciano in vista della preparazione agli Euro pei per spingere “i ragazzi ad elevare la prestazione” prende forma. Ed è piaciuta così tanto alla Figc che intanto i numeri 10 ... sportface

La Romania si prepara a Euro 2024 . Il commissario tecnico Eduard Iordanescu ha annunciato la lista dei 28 convocati per il ritiro in vista dei... calciomercato

Corruzione, indagato un ex sottosegretario di sinistra Antonio Bargone - Corruzione, indagato un ex sottosegretario di sinistra Antonio Bargone - L'ex esponente politico nei governi Prodi, D'Alema e Amato avrebbe ricevuto una tangente da 64mila euro per dare una mano a un'impresa in un appalto per lavori autostradali ... msn

Borsa: Europa cauta, Londra e New York chiuse, Milano +0,35% - Borsa: europa cauta, Londra e New York chiuse, Milano +0,35% - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

Euro 2024, la guida: date, calendario e partite Italia - euro 2024, la guida: date, calendario e partite Italia - La guida a euro 2024: tutte le date e il calendario completo, con tutte le informazioni sulle partite dell'Italia che è inserita in un girone di ferro. money