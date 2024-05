Euro 2024 Antognoni Baggio Del Piero Rivera e Totti incontreranno la nazionale | l’idea è di Spalletti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024)(lanciata in un’intervista al Corriere dello Sport) del Ct Lucianodi portare quattro storici numeri 10 a Coverciano in vista della preparazione aglipei per spingere “i ragazzi ad elevare la prestazione” prende forma. Ed è piaciuta così tanto alla Figc che intanto i numeri 10 sono diventati cinque: a Francesco, Roberto, Alessandro Dele Giancarlosi aggiungerà anche Gianni. Il programma del 3 giugno prevede per i ‘Fantastici 5’ una giornata con gli Azzurri, in ritiro dal 31 maggio al Centro Tecnico Federale per preparare. Arnno in tarda mattinata,il Ct e a seguire pranzeranno con la squadra. Poi nel pomeriggio indosseranno delle casacche speciali e saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento.