Estate da Record con la Ferrovia dei Parchi | 6800 Passeggeri sul Treno Storico

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'Aquila - Verso il tutto esaurito per le 18 corse estive in programma Ladeisi prepara a un'daconpronti a salire a bordo del suo. Questo dato, superiore rispetto ai 6000dello scorso anno, evidenzia la crescente popolarità del convoglio che attraversa i borghi delle aree interne, unendo tradizione e bellezze naturali. Gli operatori del settore confermano che il sold out è praticamente assicurato. Il primo viaggio della stagione è in calendario per domenica 23 giugno, offrendo aiun'esperienza unica tra natura, tradizioni e usanze locali. A luglio sono previste due partenze: domenica 21 e domenica 28. Ad agosto ilpartirà domenica 4, per poi continuare nei fine settimana successivi: 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25, e 31 agosto.