Esplosione in un campo profughi nella zona di Rafah | decine di morti

(Di lunedì 27 maggio 2024)di persone sono state uccise o ferite in un’in undi, ha detto il ministero della Sanità a Gaza gestito da Hamas. Domenica sera Israele ha compiuto una serie di grossi bombardamenti sue una Tel al-Sultan, l’ultima città della Striscia di Gaza che non ha ancora invaso e in cui l’esercito israeliano ha iniziato una graduale offensiva all’inizio di questo mese. Devastante raid sulla tendopoli di Tel al-Sultan, nel quartiere nord-occidentale di. Un, teoricamente “sicura”. Israele sostiene di aver preso di mira con armi di precisione alcuni comandanti di Hamas, il risultato sono peròdiin un luogo designato dall’occupazione israeliana come area umanitaria.