Esordio agrodolce per Totti alla Kings League | il clamoroso scivolone al momento del rigore VIDEO

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come annunciato nel mese di aprile,ha esorditoideata da Piquè con i suoi Stallions, vincendo per 3-2 contro i colombiani del Medallo City. Una serataper l’ex Pupone che, nonostante la vittoria, porta sul groppone l'”onta” non solo di aver sbagliato un, ma di averlo fatto in modo anche piuttosto goffo in quanto è scivolato aldi tirare il penalty. Il debutto di FrancescoGli Stallions dihanno dunque battuto per 3-2 i Medallo City grazie ad un goal del presidente Blur dal dischetto, grazie al cosiddetto “president penalty” e il goal che valeva doppio di Michele Trombetta, che da poco ha chiuso il campionato di serie D con la squadra emiliana del Corticella.