ESEO Italia | riconoscere esofagite eosinofila  come malattia cronica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una call to action lanciata da associazioni di pazienti e comunità scientifiche per chiedere ai rappresentanti delle Istituzioni difinalmente l’eosinofila, consentendo così a pazienti e ai caregiver che li assistono di avere cure e assistenza all’altezza, per unarara che nel mondo è cresciuta dell’800% negli ultimi anni e che si sta sempre più diffondendo anche in, dove si stimano tra i 25.000 e i 60.000 casi. È questo l’appello lanciato dal convegno “La sfida di costruire un partenariato vincente tra Associazioni di pazienti, Comunità Scientifiche e Istituzioni per il bene di tutti”, che si è tenuto presso l’hotel Nazionale di Roma a pochi passi da Montecitorio, in occasione della Giornata Europea dell’Eosinofila.