Eseguite le operazioni di livellamento della via di accesso al porto vecchio di Crotone

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nei giorni dal 23 al 26 maggio si sono svoltedivia dialdi. Tale intervento di ordinaria manutenzione, in attesa dell’intervento strutturale di prolungamento del molo cd. del “lanternino”, si è reso necessario per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e scongiurare incagli di naviglio in transito. Si ritiene opportuno evidenziare il ruolo dell’Autorità marittima che ci ha affiancato in tutto l’iter e che, in particolare, ha garantito un’ideale cornice di sicurezza, tra gli altri, monitorando e regolando il traffico durante le. Si informa, inoltre, che sono in via di aggiudicazione gli interventi di recuperobanchina 13 dopo che si sono conclusi quelli di caratterizzazione e di rimozione dei mezzi meccanici vetusti ivi presenti da decenni.