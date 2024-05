ESCLUSIVA – Filippo Macchi | Garozzo il mio idolo - a Parigi si tirerà anche per lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cresciuto a ‘pane e scherma’ e con il sogno dell’esordio olimpico sempre più vicino a concretizzarsi.scalpita, diviso a metà tra realismo e scaramanzia. “Finché non vengono diramate le convocazioni… – ammette il fiorettista azzurro in un’intervistaa Sportface.it – ma la stagione è andata molto bene, inutile nascondersi. Comunque, abbiamo il miglior Ct al mondo e le valutazioni saranno le sue su chi disputerà l’individuale, la gara a squadre o entrambe”. Il condizionale, per il momento, è d’obbligo ma i Giochi sono nel suo destino. Nipote di Carlo, fondatore del Circolo di Navacchio e a lungo figura centrale nella Federazione italiana della scherma,– classe 2001 – ripercorre le tappe della sua giovane carriera.