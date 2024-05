Eric Bischoff a gamba tesa | Non dovrebbero mai dare un microfono in mano a Mercedes Mone

Ancora oggi è un vero mistero quello che è accaduto tra Fedez e Cristiano Iovino al The Club di Milano: ora spunta una nuova versione dei fatti… Come mai il rapper e il personal trainer hanno litigato? In merito a quello che è successo la notte fra il 21 e il 22 aprile ci sono delle versioni ... donnapop

Sermoneta – E’ stato il consigliere di minoranza Emanuele Agostini a scendere per primo in campo a Sermoneta per la tornata elettorale del prossimo 7 e 8 giugno. L’obiettivo dichiarato? Porsi come alternativa all’attuale amministrazione, guidata da Giuseppina Giovannoli. Il tutto in chiave civica ... temporeale.info