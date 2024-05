Erdogan | Porteremo Netanyahu in Aula

(Di lunedì 27 maggio 2024) 18.18 "Come Turchia, faremo di tutto affinché questi barbari vengano ritenuti responsabili" davanti a un Tribunale "per i crimini" che hanno commesso. Lo ha detto il presidenteattaccando il premier israelianoe il suo governo per l'attacco contro Rafah. Il leader turco, durante una conferenza trasmessa in tv,ha paragonato nuovamentea Hitler e Milosevic, aggiungendo che l'attacco contro il campo profughi a Rafah "è un massacro che rivela il volto sanguinoso" di. "Israele è uno stato terrorista".

Rafah, massacro di profughi. Almeno 40 morti. Procura militare d'Israele: raid "sotto indagine" - Rafah, massacro di profughi. Almeno 40 morti. Procura militare d'Israele: raid "sotto indagine" - Rafah, testimone: otto missili in pochi secondi. Ong Actionaid condanna attacco: serve cessate il fuoco ora "In pochi secondi, hanno bombardato una zona di tende a Rafah con più di otto missili. Non c ... msn