Epilogo batticuore Rossoverdi ai rigori

(Di lunedì 27 maggio 2024) GRASSINA 8 SAN MINIATO BASSO 7 dopo i calci di rigore GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Pierattini (84’ Magnolfi), Tomberli, Travagli, Metafonti, Natale, Baccini (71’Romanelli), Simoni, Dini (104’ Manecchi). All.: Cellini. SAN MINIATO BASSO: Micheli, Lucarelli, Langella (56’ Desii), Gamba, Fabbrini, Aliotta, Nicolai, Remedi L., Vanni (118’ Leone), Remedi A., Demi (73’Mori). All.: Ticciati. Arbitro: Poggianti di Livorno. Note - Angoli: 9-6. Ammoniti: Aliotta, Demi. E’ stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del team manager Fabio Franci. SIGNA – Incredibile ma vero. A sfidare l’Antella in finale sarà il Grassina. A decidere l’esito della semifinale fra ie il San Miniato Basso, non sono bastati i tempi supplementari, bensì una girandola di calci di rigore che hanno fatto vivere forti emozioni ai numerosi tifosi presenti.

