Enrico Papi conferma e non smentisce Potrei innamorarmi di un uomo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 27 maggio 2024) Negli ultimi anni,si è dichiarato fluido in più occasioni, rifiutando categoricamente l’idea delle etichette. Questo concetto è stato ribadito anche di recente in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Il conduttore ha chiarito il suo orientamento sessuale e ha spiegato cosa significhi per lui essere fluido.ha espresso il suo pensiero riguardo alla fluidità sessuale, affermando di non considerarla una grande scoperta personale. Ha sempre creduto che la distinzione tradizionale tra il maschio macho e la donna fragile sia priva di senso. Per lui, l’idea di innamorarsi di uno di una donna non è mai stata esclusiva.si dichiara fluido: ecco cosa vuol direha dichiarato: «Iodi uno di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione.