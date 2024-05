Engineering allo Stem women congress per promuovere il talento femminile

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) -, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pa, è main partner dello(Milano, 28 maggio), l'iniziativa internazionale per la prima volta in Italia che vuole abbattere il gap di genere nel mondo. Con la sua partecipazione,intende sostenere ed ispirare le nuove generazioni di donne a intraprendere carriere in ambito, contribuendo così alla trasformazione digitale del nostro paese e alla creazione di un ambiente lavorativo più equo e inclusivo. Un impegno concreto per attuare il cambiamento culturale necessario affinché le bambine e le ragazze possano avere accesso a studi, formazione e carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e per creare un futuro più inclusivo per le donne in questo settore.

