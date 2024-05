Endless Love anticipazioni 29 maggio | Emir viene contattato dal rapitore di Nihan e lo aiuta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 27 maggio 2024)29: tutti in panico per la scomparsa di. Possiamo dire chenon si smentirà nemmeno questa volta! Oltre a Kemal, rivedremo anche Zehir e Salih.29in ansia perma…non torna einizia a preoccuparsi. Avvisa un po’ tutti quanti a loro vicino, ma gli arriva un’inquietante telefonata di Taner dal carcere: ha fatto rapire la Sezin per vendicare Karen e ora vuole che il marito della pittrice lo faccia evadere (visto che tra l’altro è innocente!). In caso contrario sua moglie morirà! Taner edi @(Foto da Facebook)Il Kozcuo?lu “si attiverà subito”, diciamo… Kemal capisce cosa è successo ae… Il rapimento didi @lobe (Foto da Facebook)non sarà certo l’unico, a volere chetorni a casa sana e salva: ovviamente, una volta scoperto tutto, lo vorrà anche Kemal.