Emozioni e lacrime | l’ultima di Felipe Anderson con la maglia della Lazio | FOTO

(Di lunedì 27 maggio 2024)all’Olimpico nel corso di-Sassuolo perpartita dicon labiancoceleste. “Dal primo giorno in cui sono arrivato mi avete accolto non solo come calciatore ma come ragazzo che adesso è diventato un uomo. Grazie perché al di là del calcio, mi avete dato di più di quello che avrei pensato di vivere nel calcio. Sarò per sempre laziale, forzasempre”, le parole dell’attaccante prima di commuoversi mentre tutto lo stadio salutava il brasiliano con cori e applausi.sarà un calciatore del Palmeiras dalla prossima stagione. Al fischio finale è andato in scena l’omaggiosquadra al calciatore brasiliano, oltre a unaspeciale “F.326”, cioè il numero di presenze in biancoceleste.