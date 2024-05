Emma Marrone e la grande festa per i 40 anni con parenti e amici | Ubriaca d' amore

(Di lunedì 27 maggio 2024) La cantante ha postato su Instagram alcuni scatti del party organizzato per il suo compleanno dal fratello Francesco, scrivendo: «14610 e un giorno.d’e non solo. Grazie grazie grazie».

Emma Marrone soffia su 40 candeline, la grande festa con parenti e amici: «Ubriaca d'amore» - Emma Marrone soffia su 40 candeline, la grande festa con parenti e amici: «ubriaca d'amore» - La cantante ha postato su Instagram alcuni scatti del party organizzato per il suo compleanno dal fratello Francesco, scrivendo: «14610 e un giorno. ubriaca d’amore e non solo. grazie grazie grazie» ... vanityfair

Emma compie 40 anni: «14.610 giorni di amore e di che c***o me ne frega» - Emma compie 40 anni: «14.610 giorni di amore e di che c***o me ne frega» - «14.610 giorni di vita amore e di che c***o me ne frega». Così ha commentato su Instagram il suo compleanno ieri Emma Marrone, nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma originaria ... ilmattino

Emma Marrone ha spento 40 candeline, ecco la super-festa - Emma Marrone ha spento 40 candeline, ecco la super-festa - Emma Marrone ha condiviso sui social una riflessione nel giorno del suo 40esimo compleanno: “14610 giorni di vita amore e di ‘che c…o me ne frega’. Siamo qua ad amarci ancora... e ancora... Nonostante ... tgcom24.mediaset