Emilia Romagna maxi piano di edilizia sanitaria | arrivano tre nuovi ospedali

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bologna, 27 maggio 2024 – Due miliardi di euro per la realizzazione diin, ma anche per l’adeguamento antisismico, l’efficientamento energetico, il miglioramento tecnologico, il potenziamento dei reparti e delle strutture sanitarie. È quanto delineato dal Defr (Documento di economia e finanza regionale) per il triennio 2024-2026.Sono tre i principali interventi inin: Piacenza, Carpi e Cesena. Gli investimenti sono di 296 milioni di euro per quello di Piacenza, 126 per quello di Carpi e 305 per quello di Cesena. I progetti, come fanno sapere dalla Regione, sono in fase avanzata ma i tempi dipendono dagli iter ministeriali. Sicurezza e tecnologia Per l’antisismica gli interventi più corposi sull’ospedale di Borgo Val di Taro (Parma) con oltre 10 milioni di euro, l’ospedale civile di Guastalla (Reggio) con 13 milioni di euro e circa 11 per il Sant’Anna di Castelnuovo ne’ Monti, sempre nel reggiano, oltre 2 milioni per l’ospedale di Mirandola e quasi 44 milioni per il Policlinico di Modena, 10 milioni per il Bellaria a Bologna, 28 per il miglioramento sismico delle strutture del ’monoblocco’ al Rizzoli, sempre a Bologna, 3,83 milioni per l’ospedale di Cento nel Ferrarese e 8,5 per quello di Bondeno, e 16 per il Morgagni-Pierantoni di Forlì.