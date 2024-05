Elon Musk per startup intelligenza artificiale xAI nuovi finanziamenti per 6 miliardi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Washington, 27 mag. (Adnkronos/Dpa) – LadixAI diha raccolto 6di dollari di. Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI.La xAI diutilizzerà i fondi per portare i suoi primi prodotti sul mercato, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future, ha dichiarato la società in un post sul blog.Il nuovo finanziamento è stato sostenuto, tra gli altri, da Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Fidelity Management & Research Company. La valutazione pre-money dell’azienda era di 18di dollari, ha dichiaratoin un post su X. L'articolo CalcioWeb.

