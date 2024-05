(Di lunedì 27 maggio 2024) Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI LadixAI diha raccolto 6di dollari di. Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI. La xAI diutilizzerà .

Washington, 27 mag. (Adnkronos/Dpa) – La startup di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk ha raccolto 6 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti . Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI.La xAI di Musk utilizzerà i fondi per portare i suoi ... calcioweb.eu

(Adnkronos) – La startup di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk ha raccolto 6 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti . Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI. La xAI di Musk utilizzerà i fondi per portare i suoi primi prodotti sul ... periodicodaily

xAI di Elon Musk valutata 24 mld $ dopo nuovo finanziamento - xAI di elon musk valutata 24 mld $ dopo nuovo finanziamento - (Reuters) - La startup xAI di elon musk ha raccolto 6 miliardi di dollari in finanziamenti serie B, raggiungendo una valutazione post-money di 24 miliardi di dollari, mentre gli investitori puntano ... it.investing

Elon Musk, per startup intelligenza artificiale xAI nuovi finanziamenti per 6 miliardi - elon musk, per startup intelligenza artificiale xAI nuovi finanziamenti per 6 miliardi - La startup di intelligenza artificiale xAI di elon musk ha raccolto 6 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti. Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di ... adnkronos

40.000 persone hanno scelto Starlink in Italia, ci siete anche voi - 40.000 persone hanno scelto Starlink in Italia, ci siete anche voi - Starlink, il servizio di internet satellitare ad alta velocità e bassa latenza di elon musk, sta rivoluzionando il panorama delle telecomunicazioni in Italia. A due anni dall’ingresso sul mercato ... tomshw