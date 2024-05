Elly Schlein e Giorgia Meloni regina dei tagli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quello diè un governo mani di forbice. Mentre la premier è ladeiin un’intervista al Corriere della Sera oggi va all’attacco dell’esecutivo e della presidente del Consiglio: «Quello diè un governo mani di forbice. Questisono gravissimi e il criterio è del tutto insensato perchéano in proporzione di più ai Comuni che stanno investendo più risorse del Pnrr», dice. Perché «rischiamo che i Comuni che stanno costruendo nidi e case della comunità con il Pnrr poi non abbiamo le risorse per assumere chi ci lavori dentro.si conferma veramente ladell’austerità». Ialla sanità Suialla sanità, invece, secondo la segretaria Dem «mente, la spesa non si calcola in valori assoluti ma sul Pil, e da quando siede a Palazzo Chigi sta scendendo a livelli pre-pandemia.