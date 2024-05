Elly Schlein a Marcignana Applausi - sorrisi e promesse | Non esistono periferie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Pd prende la rincorsa e a 13 giorni dal voto si dà lo "slancio", parola evocata più volte, grazie alla segretaria. Impegnata in una serie di iniziative elettorali in tutta Italia, laha fatto la sua 87esima tappa al circolo Arci di, dove ad attenderla c’erano tanti amministratori locali, il candidato sindaco Alessio Mantellassi e centinaia di cittadini. Il luogo non era casuale: "Ci tenevo a venire nelle frazioni, nonterritori marginali ma territori marginalizzati da politiche sbagliate. I piccoli centri hanno esigenze diverse che vanno ascoltate", così la segretaria del Pd. Mantellassi rivendica così i "due mesi di ascolto" nelle frazioni empolesi e i suoi 360 chilometri a piedi: "Ci siamo presi il tempo per discutere e farsi carico delle preoccupazioni di tutti.

