Elisabetta Gregoraci elegante e chic al Gran Premio di Monaco con Briatore e il figlio Nathan

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildiè sempre stato un evento dide richiamo per celebrità e personalità di spicco, e quest’anno non ha fatto eccezione. Tra gli ospiti più attesi e fotografati,è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse. La conduttrice ha partecipato all’evento insieme alFalco e all’ex marito Flavio, dimostrando ancora una volta di essere una figura di spicco nel panorama mondano.: un look daaldicone il, ha scelto un outfit che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. La sua scelta di indossare un tubino pied de poule bianco e azzurro ha dimostrato un perfetto equilibrio tra eleganza e praticità, ideale per l’occasione.

Elisabetta Gregoraci ha trascorso la domenica assistendo al Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo, uno degli appuntamenti più affascinanti del circuito e che ogni anno richiama centinaia di vip. Per l'occasione la conduttrice ha indossato un look griffato davvero esclusivo.Continua a leggere fanpage

Briatore: “Niente università per mio figlio, lo porto al lavoro con me” - Briatore: “Niente università per mio figlio, lo porto al lavoro con me” - Flavio Briatore e elisabetta gregoraci sembrano avere visioni diverse per il futuro del figlio quattordicenne Nathan Falco. L’anno scorso, l’imprenditore aveva suscitato polemiche affermando che non ... orizzontescuola

Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Non si è mai rassegnato alla fine del nostro matrimonio” - elisabetta gregoraci su Flavio Briatore: “Non si è mai rassegnato alla fine del nostro matrimonio” - Secondo elisabetta gregoraci, il suo ex marito Flavio Briatore non ha mai accettato completamente la fine del loro matrimonio. Durante un’intervista con Diletta Leotta per il podcast “Mamma Dilettante ... blitzquotidiano

Elisabetta Gregoraci, il costo e il significato nascosto del suo nuovo abito (1 / 2) - elisabetta gregoraci, il costo e il significato nascosto del suo nuovo abito (1 / 2) - elisabetta gregoraci è un volto noto nel mondo dello spettacolo italiano, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo carisma e la sua bellezza. La sua carriera è stata caratterizzata ... donna.fidelityhouse.eu