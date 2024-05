(Di lunedì 27 maggio 2024) Per lesisabato 8 d1523 e domenica 9 giugno d23, in contemporaneità con leeuropee. Circa 15mila abitanti sono chiamatiurne. .

Elezioni Tarquinia 2024: date e orari, candidati e come si vota alle comunali - elezioni tarquinia 2024: date e orari, candidati e come si vota alle comunali - Per le elezioni comunali a tarquinia si vota sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in contemporaneità con le elezioni europee ... fanpage

Il Sottosegretario Claudio Barbaro a Tarquinia e Civitavecchia a sostegno di Alessandro Giulivi e Massimiliano Grasso - Il Sottosegretario Claudio Barbaro a tarquinia e Civitavecchia a sostegno di Alessandro Giulivi e Massimiliano Grasso - tarquinia - Giornata di campagna elettorale nella Tuscia per il Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, in vi ... etrurianews

Tour elettorale di Giuseppe Conte a Tarquinia e Civitavecchia - Tour elettorale di Giuseppe Conte a tarquinia e Civitavecchia - Il Presidente del Movimento 5 Stelle a sostegno dei candidati alle Europee e alle comunali in vista dell'appuntamento dell'8 e 9 giugno ... rainews