Elezioni in Sudafrica scenario positivo per il reddito fisso

(Di lunedì 27 maggio 2024) Conto alla rovescia per ledel 29 maggio in. Un voto che potrebbe cambiare gli equilibri politici visto che secondo alcuni sondaggi il partito al potere, L’African National Congress, l’ANC è in calo.in“al buio” “Il nostrodi base in riferimento all’esito delledel 29 maggio prevede che l’ANC raggiunga una percentuale superiore al 45% e che, molto probabilmente, entri in un governo di coalizione con dei partiti minori”, scrive Gary Sedgewick, Emerging Market Debt Portfolio Manager, RBC BlueBay sottolineando che “la macchina della campagna elettorale dell’ANC ha ingranato la marcia nelle ultime settimane, registrando un’impennata di consensi, che probabilmente spingerà la quota di voti dell’ANC al 45-49%, con la possibilità di ottenere una piccola maggioranza”.

Sarà la settima elezione generale dalla fine dell’apartheid, per cui sono attesi 27,8 milioni di votanti, un record. E per la prima volta dal 1994 il partito al potere rischia di perdere la maggioranza assoluta. Leggi internazionale

