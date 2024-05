Elezioni europee e quelle americane | se l' unico nemico è a destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) P er una mezz'ora abbondante la tavola rotonda di ieri tra direttori di quotidiani al Festival della Tv di Dogliani, sul tema Europa-America:a confronto nel quadro della crisi geopolitica mondiale, è filata via liscia come l'olio. Non certo per colpa della conduzione della brava Annalisa Bruchi, quanto piuttosto per via del grande superpotere della sinistra: la mimetizzazione. Oltre a Mario Sechi, che dirige questo giornale, tra gli intervenuti c'erano: il direttore de La Stampa Andrea Malaguti; Stefania Aloia, la direttrice de Il Secolo XIX; Barbara Stefanelli, vice direttrice vicaria del Corriere della Sera Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it; Emiliano Fittipaldi, direttore del Domani. Tutti più o meno equilibratissimi, sensibilissimi e obiettivissimi nel tracciare i contorni attuali di un'Europa che si appresta ad andare alle urne con delle guerre sanguinose in corso di svolgimento e con un nuovo equilibrio che si potrebbe creare in seno alle istituzioni Ue e all'Unione stessa.