Elezioni Baronissi 2024 Anna Petta | Basta attacchi personali

(Di lunedì 27 maggio 2024) Comunali, La Candidata Sindaco: “, la campagna elettorale deve tornare al rispetto e alla concretezza. Denunciamo la violenza verbale e ribadiamo il nostro impegno per un confronto leale e costruttivo sui temi”. “Il confronto elettorale è un’opportunità preziosa per discutere dei programmi e delle visioni per il futuro della nostra amata. Tuttavia, devo direagliche stanno inquinando questa competizione. Negli ultimi giorni, ho assistito a offese e insulti sui social media e dai palchi, diretti a me, alle nostre liste e persino alla mia famiglia. Questa campagna elettorale non dovrebbe trasformarsi in una sagra di insulti e cattiveria. È inaccettabile che alcuni dei nostri candidati siano oggetto di offese ingiustificate.