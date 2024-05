Elezioni Aversa Baldascino | Giovani sono una risorsa e vanno incentivati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 27 maggio 2024). Il candidato sindaco del centrosinistra si è ricolto agli studenti dell’Istituto “Enrico Mattei” protagonisti del convegno ‘e i suoi legami – Il Terzo settore per la comunità educante’. “Bisogna far diventare idei cittadini attivi che si occupino della loro città”. Si rivolge così Mauroagli studenti dell’Istituto “Enrico Mattei” protagonisti del convegno ‘e i suoi legami – Il Terzo settore per la comunità educante’ che si è svolto presso la Casa di riposo Sagliano. Alla presenza del vescovo diMons. Angelo Spinillo, del direttore della Caritas regionale don Carmine Schiavone, di docenti e diversi rappresentati di associazioni e imprese sociali, i quattro candidati sindaci hanno risposto alle domande degli studenti su Terzo settore e il dialogo fra gli attori del territorio che svolgono una funzione educativa e di formazione per i