Elettra Lamborghini | Ho paura ad avere un figlio in questo mondo Mi piacerebbe però adottare un bambino

La cantante, che è appena tornata con l'album più personale e intimo, 1987, qui si racconta: il dolore per la perdi ta, l'amore per il compagno Stefano Corti, l'arrivo del figlio Noa: «Mi ha cambiato profondamente» vanityfair

Ospite di Verissimo, Elettra Lamborghini ha parlato dei suoi 30 anni appena compiuti: dall'amore per il marito Afrojack a quello per i suoi cavalli, passando per il desiderio di diventare mamma.Continua a leggere fanpage