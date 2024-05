Elena D’Amario al capolinea la storia d’amore con Massimiliano Caiazzo? Le segnalazioni

Secondo i fan della ballerina di Amici e dell'attore di Mare Fuori i due si sarebbero lasciati, anche se non l'hanno ancora ufficializzato. La relazione tra una delle coppie più amate sui social sembra essere giunta al termine. Secondo gli indizi raccolti dai follower di Massimiliano Caiazzo ed ... movieplayer

Dopo tanti rumors, finalmente Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario sono usciti allo scoperto: ma cosa è successo oggi? Si sono già lasciati? In occasione del compleanno dell’attore, la nota ballerina ha voluto condividere degli scatti privati insieme al suo fidanzato. Da tempo, comunque, i ... donnapop

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Brutte notizie per i fan della ballerina e dell’attore, stando ad alcune segnalazioni giunte proprio in queste ore e che avrebbero messo in allerta i beniamini della coppia. Ma cosa sta succedendo? Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: ... blogtivvu