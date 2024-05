Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 maggio

Le parole di Meloni su riforme costituzionali, voto europeo e caso Toti, lo show di Benigni durante la prima giornata mondiale dei bambini, il trionfo della Ferrari di Leclerc a Monaco e di Pogacar al Giro d'Italia sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggio ri giornali nazionali. Poi ... tg24.sky

Le aperture domenicali dei giornali sono (quasi) tutte concentrate sulla richiesta del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di fornire armi a Kiev che possano anche essere utilizzate per attaccare la Russia sul suo territorio. No bipartisan in Italia. Poi la tragica vicenda del marito ... tg24.sky