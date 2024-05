Ecobonus come richiederlo per cambiare auto

Sono disponibili Incentivi per ottenere il bonus auto 2024, pubblicati in Gazzetta Ufficiale tramite il Dpcm che riguarda la rimodulazione degli Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che la nuova piattaforma ... ilfogliettone

Via agli Incentivi auto 2024. È stato pubblicato in data odierna in Gazzetta Ufficiale il DPCM riguardante la rimodulazione degli Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione per l’acquisto di veicoli a basse ... affaritaliani