Eccellenza Toscana Pezzatini e Bartoli confermati Ghizzani al Mazzola

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con le conferme di Iuri(foto) sulla panchina della Sinalunghese e di Stefanosu quella dell’Asta Taverne, le squadre senesi che il prossimo anno giocheranno il campionato dihanno tutte i loro condottieri. Il Valentino, dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Marco Manganiello e la separazione da Stefano Argilli dopo due stagioni, ha deciso di puntare su Marco, con l’obiettivo, dichiarato, di raggiungere i play off. Al termine della stagione si sono divise le strade anche di Giacomo Chini e della Colligiana: ad allenare la formazione biancorossa il prossimo anno dovrebbe essere Francesco Mocarelli, ancora sotto contratto con la Sangiovannese (l’ufficialità arriverà quindi a scadenza di contratto, il prossimo 30 giugno).

Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese ha confermato l’allenatore Pezzatini: "L’obiettivo è dare continuità al progetto sportivo» - Calcio eccellenza Toscana. La Sinalunghese ha confermato l’allenatore pezzatini: "L’obiettivo è dare continuità al progetto sportivo» - La Uc Sinalunghese conferma mister pezzatini come allenatore per la prossima stagione di eccellenza Toscana, ampliando lo staff tecnico e puntando a migliorare i risultati recenti. lanazione

IURI PEZZATINI CONFERMATO ALLENATORE DELLA SINALUNGHESE - IURI pezzatini CONFERMATO ALLENATORE DELLA SINALUNGHESE - La U.c. Sinalunghese ha confermato mister Iuri pezzatini come allenatore della prima squadra per il campionato di eccellenza Toscana 2024/25. Lo staff tecnico è stato ampliato con l'arrivo di Simone F ... oksiena

ECCELLENZA. Dirigenti e mister, senesi in azione - eccellenza. Dirigenti e mister, senesi in azione - Le squadre senesi si preparano per la nuova stagione di eccellenza: cambiamenti di staff al Valentino Mazzola e Asta Taverne, mentre alla Colligiana si attende l'ufficializzazione del nuovo allenatore ... msn