È stato lui a rubare Isola dei Famosi | cibo sparito - Matilde Brandi fa il nome del naufrago

(Di lunedì 27 maggio 2024)dei, ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show ricca di colpi di scena. Un po’ a sorpresa è uscito Dario Cassini. Il comico era finito in nomination con Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai. Cassini era arrivato da due settimane sull’, insieme alle altre due naufraghe con lui al televoto. Dei nuovini era sicuramente quello più noto al grande pubblico. Ma la gente da casa ha scelto di non salvarlo. Dopo due mesi si è tornai a parlare poi di un caso esploso all’inizio del programma: il furto diai danni della troupe dell’di cui non si è scoperto mai l’autore. Ricordiamo per chi si fosse perso la vicenda: i naufraghi erano da pochi giorni sull’e i morsi della fame già si facevano sentire.