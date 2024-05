E’ stato contagiato dalla gioia degli orobici per la vittoria dell’Europa Legue Azzarini - uno spezzino a Bergamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ernestoè unodoc, grandissimo tifoso dello Spezia, da anni residente a. Inevitabile per lui esseredella popolazione orobica per ladell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. "Ho vissuto il grande evento con tanti amici, colleghi, alunni che tifano per la Dea - spiega-. È stata la settimana più importante della storia calcistica di una città che ha forti tradizioni sportive. La tensione si tagliava col coltello, ma il tifoso bergamasco ’mola mia’, ha vissuto con coraggio queste pagine di storia. La mia famiglia, decisamente più vicino alle sorti dello Spezia a causa del sottoscritto che ha solo le Aquile nel cuore, è rimasta coinvolta dal clima di festa.